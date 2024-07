Câmara divulga lista dos agraciados ao Prêmio Nise da Silveira de boas práticas em saúde mental

A 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados divulgou nesta quarta-feira (10) a lista dos agraciados ao Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental de 2024. Este prêmio reconhece e incentiva pessoas e instituições que contribuem ativamente para a política de cuidado baseada no respeito integral às pessoas em sofrimento psíquico e situação de vulnerabilidade.

Escolha dos agraciados

Os agraciados foram escolhidos por um conselho deliberativo formado pela 2ª secretária da Câmara, deputada Maria do Rosário (PT-RS); pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Francisco (PT-PI); e por dez membros titulares do colegiado. A escolha foi por voto direto dos membros do conselho deliberativo. Os cinco indicados mais votados (maioria simples) são os agraciados deste ano.



São os seguintes os agraciados:

AFYA Participações - Nova Lima (MG)

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II - Itajaí (SC)

Instituto Bairral - Itapira (SP)

Jair de Jesus Mari - São Paulo (SP)

Rafael Regis Azevedo - Goiânia (GO)

Cerimônia de premiação

O Prêmio Nise da Silveira consiste na concessão de diploma de menção honrosa aos agraciados. A cerimônia de entrega será realizada no dia 26 de novembro, às 16 horas, no Salão Nobre.



Mais informações podem ser obtidas na página do prêmio Nise da Silveira.