Lei dá nome do artista plástico Willy Zumblick a túnel da BR-101 em Santa Catarina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.920/24, que dá o nome de “Willy Alfredo Zumblick” ao túnel da BR-101 no Morro do Formigão, em Tubarão (SC). A norma foi publicada nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU).

Nascido em Tubarão em 1913, o artista plástico Willy Zumblick produziu mais de 5 mil telas e participou de pelo menos 600 exposições ao longo de 75 anos de carreira. Sua obra inclui o Monumento ao Caminhoneiro, uma escultura de 4,3 metros próxima ao túnel. O pintor e escultor morreu em 2008, aos 94 anos, após deixar importante legado histórico, artístico e cultural para a região.

A nova lei surgiu do Projeto de Lei 4632/19, da ex-deputada Angela Amin (SC), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na Câmara, o texto foi relatado pelos deputados Fabio Schiochet (União-SC), na Comissão de Viação e Transportes; Darci de Matos (PSD-SC), na Comissão de Cultura; e Cobalchini (MDB-SC), na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.