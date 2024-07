Câmara dos Deputados entrega prêmio Zilda Arns de 2024

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (10), às 14 horas, no Salão Nobre, a cerimônia de entrega do Prêmio Zilda Arns 2024. A premiação, organizada pela Segunda-Secretaria da Câmara, reconhece pessoas e instituições que contribuíram ou têm contribuído ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas.

Neste ano vão receber o prêmio:

Associação Assunção (GO)

Associação Beneficente Cristã Casa de Maria (MG)

Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (RJ)

Irmã Silvia Vecellia (MS)

Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

O prêmio

Criado em setembro de 2017, o prêmio homenageia a pediatra Zilda Arns. Nascida em Forquilhinha (SC), em 1934, a médica se notabilizou pela atuação em causas humanitárias e sanitaristas.

Zilda Arns foi vítima do terremoto do Haiti ocorrido em janeiro de 2010. Ela estava no país em missão humanitária para implantação de uma Pastoral da Criança na nação caribenha.

Fundadora da Pastoral da Criança e integrante do Conselho Nacional de Saúde, Zilda Arns participou da criação da Pastoral da Pessoa Idosa em 2004.