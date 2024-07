Audiência na Câmara discute melhoria da BR-316, entre Pará e Alagoas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (9) uma audiência pública sobre a construção de viadutos e trevos rodoviários na BR-316.

O debate atende a pedido do deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 11.

Renilce afirma que a BR-316, conhecida como "Rodovia Capitão Pedro Teixeira", é uma das principais artérias rodoviárias do Brasil, e atravessa seis estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia e Pará.

Acidentes e mortes

"Infelizmente, a rodovia BR-316, no Pará, tem altos índices de acidentes com vítimas fatais", lamenta a deputada. As principais razões para isso, explica Renilce, são as más condições da pista, grande parte dela sem duplicação, sinalização inadequada e ausência de trevos de ligação.

"Uma reforma adequada [da BR-316] irá melhorar a segurança dos usuários, reduzir custos de manutenção veicular, impulsionar o turismo e gerar empregos na construção civil", afirma a parlamentar.