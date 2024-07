Nova lei cria o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.919/24, que cria o Dia Nacional do Hematologista e do Hemoterapeuta. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8).

De acordo com o texto, a homenagem deve ocorrer anualmente no dia 29 de outubro. A data é uma referência à fusão da Sociedade Brasileira de Hematologia e do Colégio Brasileiro de Hematologia, ocorrida em 2008. A união das duas entidades deu origem à Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).

A nova lei teve origem no Projeto de Lei 3466/23, do deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No Plenário da Câmara, o texto foi relatado pelo deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG), que apresentou parecer favorável ao dia nacional.

"Os hematologistas e hemoterapeutas são profissionais da medicina essenciais em toda a cadeia que envolve a coleta, a doação de sangue e os hemoderivados", afirmou Prado.

"Muitas doenças que envolvem os componentes do sangue, que há poucos anos tinham altas taxas de mortalidade, hoje são curáveis graças aos hematologistas e hemoterapeutas", acrescentou Russomanno.