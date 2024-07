Comissão discute medidas de combate ao câncer colorretal

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (9) audiência pública sobre medidas para a prevenção e o controle do câncer colorretal na população brasileira. A doença abrange tumores que acometem parte do intestino grosso (o cólon), o reto e o ânus.

O debate atende a pedido do deputado Dr. Francisco (PT-PI). Ele destaca que o diagnóstico precoce, feito por meio de exames como colonoscopia, teste de sangue oculto nas fezes e radiografia, aumenta significativamente as chances de cura.

Os principais fatores de risco estão associados a comportamentos como sedentarismo, obesidade, consumo regular de álcool e tabaco e baixa ingestão de fibras, frutas, vegetais e carnes magras. Pessoas com doença de Crohn e colite ulcerativa têm mais risco de desenvolver o câncer.

"De acordo com os dados do Atlas da Mortalidade por Câncer, do Inca, em 2020 foram registradas 20.245 mortes desse tipo de câncer no Brasil, sendo 9.889 homens e 10.356 mulheres", informa Dr. Francisco.

A reunião será realizada no plenário 7, às 17 horas.