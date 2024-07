Tenente Portela abre processo seletivo para contratação de enfermeiro

A Prefeitura de Tenente Portela lançou o Processo Seletivo Simplificado nº 009/2024 para a contratação temporária Enfermeiro(a) o profissional deve atuar na Secretaria de Saúde e Saneamento.

As vagas são para profissionais com Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no órgão competente.

O vencimento se enquadra no padrão 14 que dá um acréscimo de 20% por atividade de risco a saúde.

Carga horária: 40h semanais

As inscrições serão realizadas no período de 03 a 09 de julho de 2024, de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Tenente Portela, nº 23, Centro, no horário de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.