Comissão homenageia empresas que mais investiram no esporte em 2023

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (4) a cerimônia de entrega da "Comenda Incentivadores do Esporte". A honraria será destinada às empresas que mais investiram no setor em 2023, conforme o Relatório de Gestão da Lei de Incentivo ao Esporte .

O evento atende a pedido do deputado Augusto Puppio (MDB-AP). Ele informa que, de acordo com o relatório de 2023, foram captados R$ 948 milhões – número equivalente a 69% da arrecadação de 2022 – em um total de 5.883 projetos.

"A premiação tem por objetivo reconhecer, valorizar e reforçar a importância da contribuição das instituições em projetos financiados via Lei de Incentivo ao Esporte", afirma o parlamentar.

A solenidade será realizada no Salão Nobre da Câmara, às 10 horas.