Ministro Paulo Pimenta não comparece à Câmara para falar sobre importação de arroz

O ministro da secretaria criada para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, não compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Pimenta era esperado para falar sobre a importação de arroz.

O presidente do colegiado, Evair Vieira de Melo (PP-ES), reclamou da ausência do ministro. Ele lembrou que foi feito um acordo para convidar o ministro em vez de convocá-lo, o que o obrigaria a comparecer. Vieira de Melo disse que a falta do ministro era um desrespeito com o Parlamento. "Fica registrada minha indignação", criticou o deputado.

Outros parlamentares presentes também reclamaram da ausência do ministro.

Pimenta foi convidado a pedido do deputado José Medeiros (PL-MT). Agora Evair Vieira de Melo apresentou um requerimento para convocar o ministro.

Leilão desfeito

O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu importar o produto.

Um leilão chegou a ser feito, mas foi cancelado porque as empresas vencedoras não comprovaram capacidade técnica.

Importação cancelada

Em entrevista nesta quarta-feira (3) à Globonews , o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo federal desistiu, pelo menos por enquanto, da importação de arroz, mas continuará monitorando o mercado.

“Com a sinalização e a disponibilidade do governo federal de comprar arroz importado e abastecer o mercado brasileiro e a volta da normalidade no Rio Grande do Sul, os preços do arroz já estão dentro da normalidade”, disse.