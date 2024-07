Audiência na Câmara debate nível de cansaço de trabalhadores do transporte aéreo

Profissionais atuam dando suporte a alunos com necessidades educacionais especiais

Câmara dos Dep... Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Comissão discute condições de trabalho dos auxiliares de vida escolar Profissionais atuam dando suporte a alunos com necessidades educacionais especiais

Câmara dos Dep... Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Comissão discute cobrança automática de gastos com cartão de crédito em conta salário A Comissão de Finanças e Tributação realiza audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a cobrança automática de valores devidos em cart...