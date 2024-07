Coronel Bicaco: Administração Municipal reinaugurou a UBS de Campo Santo

Representando a presidência do Poder Legislativo, o vereador Antônio Martins reiterou que o funcionamento da UBS é essencial para as três comunidades devido à distância com a cidade.

O prefeito Jurandir da Silva frisou que a saúde é a prioridade número um da atual gestão. Ele citou os investimentos no Hospital Santo Antônio de Pádua que superam o montante de R$ 10 milhões; a aplicação de quase 25% do orçamento anual na área da saúde; a implantação do roteiro de visitas domiciliares aos pacientes e do horário ampliado de atendimento na UBS Central.