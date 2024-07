Prefeitura de Nova Ramada promove concurso público com 14 vagas e cadastro reserva

A Prefeitura de Nova Ramada promove um concurso público com o objetivo de preencher 14 vagas, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

– Assistente Social (1); Médico (2); Professor – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Professor – Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental de Geografia (1); Professor – Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental de História (1); Professor – Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental de Língua Inglesa; Professor – Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental de Arte; Psicólogo (2); Atendente de Farmácia (1); Técnico Agrícola; Técnico de Enfermagem; Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde (3); Agente de Combate a Endemias (1); Fiscal (1); Atendente de Ensino; e Operador de Máquinas (1).

Os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.513,11 a R$ 14.315,86. Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de julho pelo site da Fundatec com taxa de R$ 214,42.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, para todos os cargos, prevista para o dia 1º de setembro. Também haverá prova de títulos para o cargo de Professor e prova prática para o cargo de Operador de Máquinas prevista para os dias 19 e 20 de outubro.