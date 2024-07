Miraguaí: Frigorífico Mais Frango projeta reiniciar atividades até março de 2025

Em dezembro de 2023, um incêndio devastador destruiu mais de 95% da fábrica do Frigorífico Mais Frango em Miraguaí. Desde então, a empresa tem se mantido em operação com cerca de 500 funcionários, que trabalham na produção de farinha e óleo utilizados na fabricação de ração para os frangos dos mais de 120 produtores associados ao frigorífico. Parte das atividades de abate foi transferida para outras unidades em municípios vizinhos, para evitar uma paralisação total.

A fim de não interromper sua produção, o Frigorífico Mais Frango tem operado nas unidades de Nova Araçá, localizada a cerca de 300 km de Miraguaí, e Nova Erechim, em Santa Catarina. Logo após o incêndio, a empresa arrendou o frigorífico em Nova Erechim e contratou mais de 300 colaboradores.

Os diretores do Frigorífico Mais Frango, Sadi Marcolin e Adelir Weissheimer, estimam que os prejuízos causados pelo incêndio ultrapassem os 100 milhões de reais, incluindo a estrutura física, maquinário e custos operacionais de logística para manter a atividade. Para recuperar a fábrica de Miraguaí, a empresa já adquiriu as máquinas necessárias e está em construção da infraestrutura. A expectativa é reiniciar as atividades e retomar a produção de toda a linha de produtos até março de 2025.

A reconstrução do Frigorífico Mais Frango é uma necessidade não apenas para a empresa, mas também para a economia local e regional. Antes do incêndio, a fábrica gerava 1.300 empregos diretos, impactando positivamente a região. Com a retomada do abate, espera-se que novos postos de trabalho sejam criados, fortalecendo a economia da região e a comunidade de Miraguaí.

A retomada do abate no Frigorífico Mais Frango em Miraguaí é aguardada com esperança por toda a região. Espera-se que, com a reconstrução da fábrica, o frigorífico possa deguir com sua posição de destaque no mercado, contribuindo para a geração de renda e progresso da comunidade de Miraguaí e região.