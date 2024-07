Comissão discute importância das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (3) audiência pública sobre a importância das unidades de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O debate atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). Ele afirma que as instituições vinculadas à pasta contribuem para os progressos social, econômico e tecnológico do País.

São 16 unidades de pesquisas que integram o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden);

Centro de Tecnologia Mineral (Cetem);

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene);

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI);

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA);

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);

Instituto Nacional do Semiárido (INSA);

Instituto Nacional de Tecnologia (INT);

Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA);

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC);

Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast);

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG);

Observatório Nacional (ON); e

Instituto Nacional da Mata Atlântica.

A reunião será realizada no plenário 13, às 9h30.