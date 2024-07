Comissão da Câmara discute políticas de inclusão de pessoas com autismo

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove na próxima terça-feira (2) audiência pública sobre a inobservância do modelo social de deficiência no atendimento de demandas das pessoas autistas nas instituições públicas.

O debate atende a pedido do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS) e será realizado a partir das 16 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Visões diferentes

O modelo social entende a deficiência não como uma característica inerente ao indivíduo, mas como o resultado de barreiras sociais e ambientais que limitam a participação plena dessas pessoas na sociedade.

"Esse modelo contrasta com o modelo médico, que vê a deficiência como uma condição patológica a ser tratada ou curada", compara o deputado. "O modelo social enfatiza a necessidade de remover obstáculos físicos, como a falta de acessibilidade em edifícios e transportes, além de combater preconceitos e discriminações", explica.

Geraldo Resende reclama que as instituições públicas, no entanto, não aderem a esse paradigma. Por isso, ele quer discutir a necessidade de políticas públicas específicas para inclusão de pessoas autistas, e a capacitação contínua de profissionais das instituições de Estado.