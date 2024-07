Proteção a pessoas com deficiência em situações desastres é tema de debate na Câmara

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (2) audiência pública sobre proteção a pessoas com deficiência em situações de risco e desastres.

O debate atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG), e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 13.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Segundo Prado, a tragédia no Rio Grande do Sul mostrou dificuldades enfrentadas no resgate e acolhimento de pessoas com deficiência. "O treinamento e capacitação dos profissionais que cuidam do resgate e preparam o acolhimento deve sempre ser atualizado", afirma.

O deputado cobra ainda a definição de protocolos com medidas imediatas que devem ser tomadas e ações posteriores. "Um cadastro prévio das pessoas com deficiência em entidades públicas locais é um indicativo de que a antecipação de todo equipamento e de medicamentos possam já ser disponibilizados o quanto antes em caso de desastre", exemplifica.