Congresso Nacional tem iluminação multicor no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

O Congresso Nacional recebe nesta sexta-feira (28), das 19h às 23h, iluminação especial e projeção de frases pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado em 28 de junho.

As cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa são representativas da bandeira do Movimento LGBTQIAP+, enquanto as cores rosa, branca e azul representam a bandeira do Movimento Trans.

A data remete ao episódio conhecido como Levante de Stonewall, ocorrido em 1969 em um bar situado no bairro de Greenwich Village, em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, um grupo de policiais invadiu o estabelecimento e prendeu pessoas transgêneras e drag queens presentes no local. A operação policial desencadeou uma série de protestos em defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Um ano depois, na mesma data, as cidades de Nova York e Los Angeles realizaram a 1ª Parada do Orgulho Gay.