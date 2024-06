Conselho de Comunicação Social debate saúde dos profissionais da área

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional se reúne na segunda-feira (1º) para discutir a saúde dos profissionais da área.

Inicialmente, o conselheiro José Antônio de Jesus da Silva havia proposto um debate acerca da saúde dos profissionais de rádio e televisão, mas a audiência foi estendida a todos os profissionais da comunicação.

A audiência, que será interativa e poderá ser acompanhada pelo portal e-Cidadania , ocorrerá no plenário 3 da ala Alexandre Costa, no Senado, às 9h30.

Depois, o colegiado fará uma reunião deliberativa para tratar de relatório sobre projetos de lei que tratam da remuneração dos profissionais de comunicação e de parecer sobre a proposta de reformulação da Lei 8.389/91 , que instituiu o Conselho de Comunicação Social.

Conselho

Composto por 13 conselheiros titulares e 13 suplentes, o Conselho de Comunicação Social é um colegiado do Congresso Nacional que realiza estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações a respeito do tema da comunicação social no Brasil.

Os conselheiros são membros da sociedade civil, representantes das empresas de rádio, televisão, imprensa escrita, engenheiros com notórios conhecimentos na área de comunicação social e representantes das categorias profissionais dos jornalistas, radialistas, artistas e profissionais de cinema e vídeo. Eles são eleitos pelo Congresso dentre nomes indicados por entidades representativas dos setores da comunicação social.