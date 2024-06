Veículo da prefeitura de Coronel Bicaco é arrastado pela enchente na manhã desta segunda-feira

Um veículo VW Gol da Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco foi arrastado pela força da água do Lajeado Paiol, na ponte da estrada vicinal que liga a cidade as localidades dos Galpões e Esquina Evangélica no interior do município na manhã desta segunda-feira (24). Choveu em poucas horas acima dos 50mm na região fazendo o Lajeado Paiol sair fora da caixa.