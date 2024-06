Tenente Portela não alcança meta de alfabetização em prova do SAEB

O município de Tenente Portela não conseguiu alcançar a meta de alfabetização estabelecida pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para este ano. A meta era de 69,61% de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental, mas o município atingiu apenas 67,6%.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Decreto n.º 11.556 de 12 de junho de 2023, prevê a alfabetização dos alunos até o 2º ano do Ensino Fundamental, com metas progressivas para todos os municípios brasileiros, visando atingir 80% de alfabetização nessa faixa escolar até 2030. Para Tenente Portela, as metas anuais são: 69,61% em 2024, 71,54% em 2025, 73,39% em 2026, 75,17% em 2027, 76,86% em 2028, 78,47% em 2029 e 80% em 2030.

A avaliação é feita pela prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que mede as capacidades dos alunos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação. O objetivo do compromisso é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental e recompor as aprendizagens afetadas pela pandemia.

Além de Tenente Portela, outros municípios da Região Celeiro também não atingiram a meta de alfabetização, incluindo Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Crissiumal, Derrubadas, Inhacorá, Miraguaí, Santo Augusto, São Valério do Sul e Vista Gaúcha. Muitos desses municípios apresentaram resultados próximos à meta, como Coronel Bicaco, que tinha uma meta de 79,32% e atingiu 79,2%.

Por outro lado, alguns municípios da região superaram significativamente suas metas. Esperança do Sul, que tinha uma meta de 80%, atingiu 97,2%, obtendo a melhor nota da Região Celeiro. Outros municípios que superaram as metas incluem Humaitá (90,7%), Redentora (81,4%), São Martinho (83,6%), Sede Nova (95,3%), Tiradentes do Sul (90,7%) e Três Passos (82,9%).

Esses resultados indicam que, enquanto alguns municípios estão avançando rapidamente em direção às metas de alfabetização, outros, como Tenente Portela, enfrentam desafios significativos e precisam intensificar seus esforços para melhorar a qualidade da educação e garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas no prazo estabelecido.