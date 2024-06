Ranking de Informação Contábil e Fiscal: Tenente Portela entre os piores do Brasil

O Tesouro Nacional divulgou nesta semana o Ranking de Qualidade de Informação Contábil e Fiscal, através do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais), revelando uma situação preocupante para Tenente Portela. A cidade figura entre as piores posições do ranking nacional, ocupando o 4.618º lugar entre 5.565 municípios brasileiros, com um índice de eficiência de apenas 68%.

O ranking avalia a aplicação de conceitos contábeis e fiscais no envio de dados ao Tesouro Nacional, permitindo uma análise da transparência e confiabilidade das informações relacionadas à gestão fiscal e contábil das prefeituras. A avaliação final classifica os municípios de acordo com o percentual de itens atendidos. No caso de Tenente Portela, a performance foi significativamente baixa.

Em contraste, a cidade de Canguçu, também no Rio Grande do Sul, lidera o ranking nacional com 100% de eficiência. Na Região Celeiro, Crissiumal se destaca com um índice de 98,60%, ocupando a 31ª posição no Brasil, seguida por Campo Novo com 95,70% (246º lugar), Bom Progresso com 95,50% (282º lugar), e Derrubadas com 93,90% (553º lugar).

Tenente Portela apresentou uma queda acentuada em seu desempenho. Em 2019, último ano do governo de Clairton Carboni, o índice de eficiência era de 83,8%. Sob a gestão de Rosemar Sala, esse índice caiu para 68%. O pior desempenho foi registrado no cruzamento de dados contábeis e fiscais, com uma eficácia de apenas 51,52%. Por outro lado, o melhor desempenho foi na gestão da informação, com uma eficiência de 82,51%.

Na Região Celeiro, Tenente Portela ocupa a penúltima posição, à frente apenas de Redentora, que tem um índice de eficácia de 66,1% e está na 4.700ª posição no ranking nacional.

A divulgação desse ranking destaca a necessidade urgente de melhorias na gestão contábil e fiscal de Tenente Portela para garantir maior transparência e eficiência na administração pública.