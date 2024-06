17ª Feicap encerra com mais de R$ 200 mil positivos

Aconteceu na noite de quinta-feira, 20, no Centro Empresarial da CACIS, o evento de prestação de contas da 17ª Feicap. Feira que aconteceu de 19 a 24 de março em Três Passos.

Várias homenagens foram feitas, incluindo agradecimentos aos patrocinadores e apoiadores da feira e agradecimento aos voluntários que trabalharam para que tudo acontecesse. E então foi apresentada a prestação de contas a todos presentes do evento.

Dentre os números foram apresentadas as receitas do evento que inclui locação de stands, direitos de comercialização/pontos de alimentação e bebidas, venda de ingressos/passaportes/shows/camarotes/outros, patrocínios, radio parque, baile de carnaval e das soberanas que resultou num valor de R$ 3.880.372,60.

As despesas com o evento também foram explanadas. Despesas com entretenimento, mídia, infra-estrutura do parque, soberanas e recepcionistas, agricultura/agropecuária, com a estrutura, com o baile/carnaval e despesas bancárias, somando um valor de R$ 3.666.003,77.

Sendo assim a Feicap encerra com o resultado positivo de R$ 214.368,83.

Outro fator na noite de prestação de contas foi o vice-presidente da feira Marcio Blatt, se apresentar agora como presidente, já que Rodrigo Ipê é pré-candidato e tendo se afastado do cargo.

Marcio deve ficar na condição de presidente durante esse período de transição. Em novembro uma nova comissão deve ser indicada.