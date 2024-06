Redentora: Administração Municipal recebe Parecer de Aprovação da Vigilância Sanitária do Estado sobre o projeto arquitetônico do Hospital

A Administração Municipal recebeu Parecer de Aprovação do projeto arquitetônico de um Hospital de Pequeno Porte (HPP) da Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul, no último dias 30 de maio. O HPP terá capacidade para 17 leitos de internação e 04 leitos de observação.

O Parecer de Aprovação é um importante passo para a viabilização da abertura do Hospital, pois conforme o projeto anterior aprovado, a unidade de saúde prevista seria um Pronto Atendimento de Urgência (Padu), onde os pacientes poderiam apenas ficar em observação pelo período de até 24 horas, sendo necessário que, após este período, fossem transferidos para hospitais da região.

Além da aprovação da Vigilância Sanitária, também foram concluídos os trabalhos da comissão designada para a Tomada de Contas Especial da obra. Os pareceres conclusivos foram encaminhados à Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco, para fins de apuração de eventuais irregularidades.

Outro fator importante é referente aos recursos para custeio dos serviços, pois como Unidade Hospitalar poderá viabilizar um repasse maior do Governo do Estado e do Governo Federal para a manutenção das atividades, sendo que os repasses são de acordo com as atividades e atendimentos realizados.

Após a aprovação do projeto arquitetônico junto à Vigilância Sanitária, a Administração Municipal está na fase de elaboração dos projetos complementares (elétrico, hidrossanitário, pintura, climatização, gases medicinais), por meio da empresa contratada para assessoria. Os projetos complementares estão sendo elaborados de acordo com o projeto arquitetônico aprovado.

Nos próximos dias a Administração Municipal pretende reiniciar as obras, com as adequações necessárias na estrutura física, conforme a nova planta do projeto aprovado. Serão alterados principalmente pontos na rede sanitária, rede de água, canaletas da rede elétrica e alterações em algumas paredes internas. Também pretende-se realizar a pintura externa do prédio.

Logo após a conclusão da elaboração dos projetos complementares, a Administração Municipal pretende começar a realizar os processos de licitações dos projetos, pois, como são em áreas diferentes, provavelmente deverão ser realizados certames para cada tipo de serviço, para a contratação de empresas especializadas em cada área.

Outro fator importante é que para a elaboração dos projetos complementares foi contratada uma empresa com experiência na área hospitalar, que, além de elaborar os projetos de acordo com as normas vigentes, também está buscando alternativas para reduzir os custos dos projetos, proporcionado eficiência na execução, porém com soluções viáveis economicamente para o Município.

A Administração Municipal dispõe de parte do recurso necessário para a conclusão da obra, e busca recursos junto aos deputados federais através de Emendas Parlamentares, e também junto ao Governo do Estado e Governo Federal, por meio de programas voltados a essa finalidade. Com a união de todos, a Administração Municipal pretende concretizar este sonho da comunidade redentorense.

Esta parceria já vem dando frutos, pois, através de um programa do Governo do Estado, o Município foi contemplado com o valor de R$ 750 mil para a aquisição de equipamentos. Através de duas Emendas Parlamentares foram mais R$ 500 mil em equipamentos, totalizando assim R$ 1.250.000,00 em recursos para a compra de equipamentos.

Alguns já foram adquiridos e outros estão em fase de aquisição. Foram priorizados os equipamentos mais caros, como por exemplo aparelho de Raio X digital, aparelho de Ultrassom, equipamentos de lavanderia, do Ambulatório de Emergência e da Central de Esterilização de Material.