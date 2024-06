Travessia de balsa ocorre normalmente nesta quinta-feira em Porto Soberbo

A travessia de balsa entre o Brasil e a Argentina ocorre normalmente na manhã desta quinta-feira (20) na localidade de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul. A medição do nível do rio Uruguai realizada às 9h30min apontou para 6,50 metros, com indicativo de baixa. A travessia apenas é suspensa nesse ponto quando supera os 8 metros.

As informações apuradas são de que a travessia de barca entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na divisa de Barra do Guarita com Itapiranga, também ocorre normalmente na manhã desta quinta.