Concurso público e processo seletivo estão com inscrições abertas em Crissiumal

A prefeitura de crissiumal promove um concurso público e também um processo seletivo com o objetivo de preencher, ao todo, 26 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior.

As oportunidades no concurso público são para: Atendente de Farmácia (1); Auxiliar de Administração (1); Auxiliar de Ensino (1); Doméstica (1); Mecânico de Eletricidade de Veículos e Máquinas (1); Monitor do PIM (1); Motorista (5); Nutricionista (1); Odontólogo (2); Operador de Máquinas (3); Operário de Serviços Gerais (2); Pedreiro (1); Professor III – Artes (2); Psicólogo (1); Soldador (1); Assistente Social; Auxiliar de Educação Infantil; Eletricista; Mecânico; Pedagogo; Professor I – Educação Infantil; Professor III – Geografia; Professor III – Língua Estrangeira – Inglês; Professor III – Língua Portuguesa; Professor III – Matemática; Técnico de Suporte em Informática; Técnico em Contabilidade; Técnico em Segurança do Trabalho; Vigilante.

Já o processo seletivo conta com duas vagas para Agente Visitador do PIM.

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.304,04 a R$ 5.236,54.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet. O prazo abriu às 12h desta segunda-feira (17) e vai até às 18h do dia 16 de julho no site da Legalle Concursos. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 65,00 a R$ 115,00.

Os concorrentes serão avaliados por meio de prova teórico-objetiva prevista para o próximo dia 11 de agosto. Para alguns cargos também haverá prova prática agendada para o dia 8 de setembro e prova de títulos entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro. Os resultados serão homologados a partir do dia 8 de outubro deste ano.

Mais informações sobre o edital: www.crissiumal.rs.gov.br/concurso/categoria/25/concurso/