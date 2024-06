Câmara de Vereadores de Tenente Portela homenageia Rádio Província FM por 35 anos de serviço

Na penúltima sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela, antes do recesso de meio de ano, realizada nesta segunda-feira, 17, os edis aprovaram por unanimidade uma moção de aplauso à Rádio Província FM, em celebração aos seus 35 anos de atividades. A moção foi apresentada pelos vereadores Luisa Silva Barth e Natanael Diniz de Campos, do MDB, Heitor Gross Furini, do PP, e Luiz Claudir dos Santos, do PDT, e recebeu a anuência dos demais vereadores presentes.

Durante a sessão, os vereadores utilizaram seus espaços de comunicação para parabenizar a Rádio Província FM, ressaltando o importante trabalho realizado pela emissora ao longo de suas três décadas e meia de história. Eles destacaram o compromisso da rádio com a comunidade, através de sua programação diversificada e iniciativas de impacto social.

O Sistema Província de Comunicação, representado pela direção e colaboradores, expressou gratidão aos vereadores pelo reconhecimento. A homenagem reflete o impacto positivo e a relevância da Rádio Província FM na vida dos ouvintes e na promoção de eventos e campanhas que beneficiam a comunidade local.

Esta moção de aplauso é um testemunho do valor que a Rádio Província FM tem para Tenente Portela e da importância de seu papel como veículo de comunicação e integração social na região.