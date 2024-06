Aberto processo seletivo para o cargo de Agente de Combate a Endemias em Três Passos

A Administração Municipal de Três Passos comunica que está aberto o período de inscrições para o cargo de Agente de Combate a Endemias. Os interessados têm até o dia 20 de junho, próxima quinta-feira, para se inscrever, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, situado na Avenida Duque de Caxias 541, Centro de Três Passos –RS.

A inscrição é gratuita. Em caso de preenchimento ou fornecimento incompleto de dados e documentos solicitados, a inscrição será indeferida.

O Edital com todas as informações pode ser obtido no site www.trespassos.rs.gov.br, clicando na aba “publicações” e depois acessando “Concursos”.

Link https://www.trespassos.rs.gov.br/concursos_432