Braga: Jovens nascidos em 2006 podem realizar o Alistamento Militar até 30 de junho

A Junta de Serviço Militar de Braga informa que a campanha de Alistamento Militar para o Exercício de 2024 está aberta para os jovens nascidos em 2006, podendo ter 17 anos incompletos, mas que completam 18 anos em 2024. O Alistamento Militar vai até 30 de junho de 2024.

O Alistamento Militar podem ser realizados pelo site do Exército Brasileiro ( alistamento.eb.mil.br ). Após o preenchimento do formulário, para validação dos dados pessoais, deve-se procurar a Junta de Serviço Militar, tendo em mãos a documentação.

O Alistamento é obrigatório inclusive para Portadores de Deficiência Física- PDF, e precisa ser realizado no ano em que o jovem completar 18 anos.

A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano que completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano que completar 45 (quarenta e cinco) anos.

Os Jovens que optarem efetuar o alistamento presencial deverão comparecer à Junta de Serviço Militar, com Certidão de Nascimento, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

O horário de funcionamento da Junta de Serviço Militar é de Segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h00 e da 13h00 as 17h00.