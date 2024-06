Bombeiros Voluntários de Tenente Portela completam 2 anos de atividades

Neste mês de junho, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela comemoram dois anos de atividades. Além de atender o município de origem, a guarnição também presta serviços às cidades de Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Miraguaí e Derrubadas. Segundo o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários e comandante da guarnição, Tiago Wisniwieski, o projeto evoluiu significativamente, ampliando sua estrutura e melhorando a preparação da equipe para respostas rápidas em casos de incêndios e acidentes de trânsito.

Atualmente, a guarnição conta com 17 bombeiros atuando efetivamente. Outros membros, que estão licenciados, podem retornar no futuro. Wisniwieski afirma que o grupo atual é suficiente para manter o funcionamento da base sem dificuldades. Os bombeiros fazem plantão noturno das 19h às 17h, com dois bombeiros sempre de plantão. Durante o dia, a equipe fica de sobreaviso, atendendo chamadas através de um telefone de plantão, e se desloca rapidamente em caso de ocorrências.

A resposta rápida é garantida, pois muitos bombeiros trabalham por conta própria e os que são empregados têm liberação de seus patrões para atender emergências. Um dos projetos futuros é efetivar alguns bombeiros com salários para garantir dedicação exclusiva, possibilitando plantão presencial 24 horas, formato já utilizado por outras guarnições de bombeiros voluntários.

As prefeituras dos municípios atendidos contribuem financeiramente com um valor total de R$ 15 mil. Os custos operacionais da entidade giram em torno de R$ 5 mil, com os R$ 10 mil restantes investidos na compra de equipamentos. Entre os investimentos, destaca-se a aquisição de um desencarcerador para resgate veicular e equipamentos de mergulho para resgates aquáticos. Atualmente, quatro integrantes são habilitados para mergulhos de resgate, tendo passado por um curso intensivo e realizando treinamentos regulares.

No início das atividades, os bombeiros não tinham nem uniformes para combate a incêndio. Hoje, cada bombeiro possui equipamentos e uniformes individuais, permitindo um atendimento mais eficiente e seguro. Contudo, ainda há necessidades logísticas, como a aquisição de uma ambulância para melhorar o tempo de resposta em resgates veiculares e uma caminhonete para transportar o barco de resgate em áreas de difícil acesso.

Uma novidade aguardada para este ano é a doação de um caminhão pelo Exército Brasileiro. Embora a doação inclua apenas o caminhão, os voluntários trabalharão para equipá-lo com tanque e bombas, transformando-o em uma segunda viatura de combate a incêndio.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela são um exemplo de dedicação e eficiência, com uma estrutura robusta e crescente capacidade de atendimento a emergências, beneficiando toda a comunidade regional.