Rádio Província FM celebra 35 anos de história

Nesta segunda-feira, 17 de junho, a Rádio Província FM completa 35 anos de história. Fundada em 1989, a emissora continua a oferecer uma programação diversificada e inovadora, sempre alinhada aos interesses da região. Ao longo de sua trajetória, a Província se destacou como uma das principais atuações jornalísticas do rádio regional, testemunhando e participando de grandes conquistas da comunidade.

A Rádio Província FM tem um histórico de campanhas beneficentes que impactaram positivamente a região. Entre essas iniciativas, destaca-se o “Natal da Criança Carente”, um projeto anual que atende cartas de crianças carentes do município, proporcionando alegria e esperança para muitas famílias. A emissora sempre liderou campanha de pressão para que autoridade estaduais e nacionais olhassem pela região, sempre priorizando o desenvolvimento de nossos municípios e buscando contribuira com a comunidade.

Líder de audiência, a Rádio Província FM agradece a parceria de seus ouvintes e anunciantes, que são a razão de seu trabalho e a motivação de sua equipe. A emissora se compromete a continuar inovando e servindo a comunidade, mantendo-se fiel ao seu compromisso de informar.

Neste aniversário, a Rádio Província FM celebra não apenas seus 35 anos de história, mas também a confiança e o carinho de sua audiência, que tornaram possível cada conquista ao longo dessa jornada.

Desde sua fundação em 1989, a emissora tem se firmado como um pilar do jornalismo sério e comprometido com a verdade, liderada pelo jornalista Jalmo Fornari ao longo dos últimos 35 anos. Localizada no interior do Rio Grande do Sul, a Província sempre quebrou barreiras para cobrir eventos significativos no Brasil e no mundo.

A Rádio Província esteve presente em momentos históricos, como a cobertura do impeachment de Dilma Rousseff direto do Salão Verde do Congresso Nacional, entrevistas com enfermeiras nos hospitais da Itália no início da pandemia de Covid-19, e conversas com repórteres na capital dos Estados Unidos durante a eleição de Donald Trump. A emissora também trouxe relatos de um brasileiro fugindo da Ucrânia durante a guerra com a Rússia e de outro no epicentro de um dos maiores terremotos no México.

Na programação atual, o jornalismo ocupa um espaço especial com programas como Notícia na Hora Certa e Correspondente Gaúcha, em cadeia com a Rede Gaúcha Sat, além do Província News, de produção local. Outros destaques incluem o Estação Província, apresentado por Jonas Martins, e a Revista 100,7, atualmente apresentada por Jonas Martins e Rafael Piasecki. O tradicional Tribuna Popular, apresentado pelo jornalista Jalmo Fornari, é um dos programas de rádio jornalismo mais antigos do interior do estado.

Os ouvintes da Rádio Província FM também podem acompanhar programas variados ao longo do dia, como Bom Dia Província com Marcelino Antunes, Estrada da Vida e Província de Bem Com Você com Carine de Carvalho, Arena Hits com Sérginho Tiecher, e Pelos Caminhos do Sul, Bailão da 100.7 e Mateando com a Província com Marcos Guterres. A programação ainda inclui Conexão Total com Ezequiel Pazinato, Chimarrão e Prosa com o Sem Terra, Paixão Popular com Paulinho Sanches e Domingaço 100.7 com André Eberhardt.

A Rádio Província FM celebra não apenas seus 35 anos de existência, mas também a confiança e a parceria de seus ouvintes e anunciantes, que são a verdadeira motivação de sua equipe dedicada. Com uma programação diversificada e um compromisso inabalável com o jornalismo de qualidade, a emissora continua a ser uma voz importante e confiável para a região.

Segunda à sexta-feira

00:00 - Rede Gaúcha Sat

05:00 - Bom Dia Província - Marcelino Antunes

08:00 - Correspondente Rede Gaúcha

08:10 - Estação Província - Jonas Martins

10:00 - Estrada da Vida - Carine de Carvalho

11:50 - Para Começo de Conversa - Jalmo Fornari

12:05 - Revista 100.7 - Jonas Martins e Rafael Piasecki

12:50 - Correspondente Rede Gaúcha

13:00 - Província de Bem com Você - Carine de Carvalho

15:00 - Arena Hits - Serginho Tiecher

17:00 - Pelos Caminhos do Sul - Marcos Guterres

18:50 - Correspondente Rede Gaúcha

19:00 - A Voz do Brasil

20:00 - Bailão da 100.7 - Marcos Guterres

22:00 - Só as Melhores - Serginho Tiecher

23:00 - Província Retro - Serginho

Sábado

00:00 - Rede Gaúcha Sat

05:30 - Chimarrão e Prosa - Sem Terra

08:00 - Correspondente Rede Gaúcha Sat

08:10 - Conexão Total - Ezequiel Pasinato

12:30 - Tribuna Popular - Jalmo Fornari

14:30 - Clube do Modão - Jonas Martins

17:00 - Paixão Popular - Paulinho Sanches

21:00 - Bandejão - Rafael Piasecki

Domingo

00:00 - Rede Gaúcha Sat

06:00 - Domingo Alegre - Sem Terra

08:30 - Santa Missa Dominical

09:30 - Mateando com a Província - Marcos Guterres

12:50 - Correspondente Rede Gaúcha Sat

13:00 - Galpão da Província

14:30 - Domingo Show

16:00 - Província Toca Todas

20:00 - Domingaço Província - André Eberhardt