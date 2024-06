Tenente Portela: PT indicará candidato a vice na chapa de Sala

Na última quinta-feira, 13, o grupo de partidos formado por PSDB, PT, Republicanos e PSD divulgou um comunicado oficializando seu acerto para as eleições municipais de outubro em Tenente Portela. A aliança visa a reeleição do atual prefeito, Rosemar Sala, do PSDB. O documento conjunto confirma que o PT será responsável por indicar o candidato a vice-prefeito na chapa de Sala. Em reuniões internas, o Partido dos Trabalhadores decidiu pelo nome de Claudenir Scherer, atual presidente da sigla, como possível candidato a vice. Os nomes oficiais serão definidos nas convenções partidárias, que ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto.

Cenário Político em Desenvolvimento

Enquanto isso, os alinhamentos políticos continuam a se desenrolar em Tenente Portela. MDB, PDT e PP já confirmaram que formarão uma coligação de oposição. O PL também se posicionou na oposição e está em negociações com os demais partidos, apesar de já ter uma pré-candidatura oficializada.

O PSB, partido que reúne as principais lideranças indígenas da Terra Indígena do Guarita, ainda não se pronunciou sobre suas estratégias para o pleito, mantendo a expectativa sobre seu posicionamento. Já o Podemos, outro partido registrado no município, a princípio não deverá se envolver nas eleições. O presidente da sigla, Jardel Antônio da Silva, disse que o Podemos deverá ficar de fora do pleito.

Expectativas para as Eleições

As eleições em Tenente Portela prometem ser competitivas, com alianças e coligações se formando de ambos os lados. A confirmação dos candidatos e suas respectivas chapas deverão ocorrer apenas nas convenções partidárias, no entanto, já está alinhado que a chapa de situação deverá ser encabeçada pelo atual prefeito Rosemar Sala e pelo petista Claudenir Scherer.

O PL já oficializou a pré-candidatura de Indaiara Raber, que inclusive já faz pré-campanha através das redes sociais, ao mesmo passo em que a sigla segue negociando com os demais partidos de oposição.

O bloco formado por PP, MDB e PDT ainda discute internamente para definir os nomes que irão representá-los, estando sobre a mesa nomes como dos ex-prefeitos Rubens Antonio Marroni Furini (PP), Clairton Carboni (PDT), além da vereadora Luisa Silva Barth e do jornalista Jalmo Fornari (MDB).