Prefeito de Miraguaí esclarece situação de pré-candidatura

Na quinta-feira (13), o prefeito de Miraguaí, Luis Carlos Hermann (Mosquito), do MDB, esclareceu que não pode ser tratado como pré-candidato, pois nunca anunciou oficialmente sua pré-candidatura à reeleição. Hermann destacou que ainda estão sendo discutidas alternativas dentro do bloco partidário que reúne MDB, PSDB, PDT, PSD e PL. A declaração foi dada durante uma entrevista em uma rádio local.

Embora não tenha havido um comunicado oficial do prefeito ou do MDB sobre sua pré-candidatura, nos bastidores da política miraguaiense, sua tentativa de reeleição é considerada provável. Na manhã de hoje, em resposta a notícias sobre uma possível desistência, Hermann reafirmou que não foi oficializado como pré-candidato, mas que seu nome está à disposição do bloco partidário enquanto as discussões internas continuam.

Enquanto isso, a pré-candidatura de Leonir Hartk (Neco), do PP, está confirmada. Neco conta com o apoio do PT e PR. Ele foi eleito vice-prefeito de Miraguaí em 2020, mas tanto ele quanto o prefeito Valdelirio Preto, conhecido como Pretinho, foram cassados pela Justiça Eleitoral. Apesar disso, Neco manteve seus direitos políticos e, de acordo com consultorias contratadas pelos partidos de oposição, ele tem condições legais de concorrer nas próximas eleições.

As movimentações políticas em Miraguaí indicam que as negociações e definições de candidaturas ainda estão em curso, prometendo um cenário eleitoral dinâmico e competitivo nos próximos meses.