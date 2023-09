Experian pula para o 6º lugar no Top 100 do IDC FinTech Rankings de 2023

Experian foi classificada em 6º lugar no IDC FinTech Rankings de 2023, ao pular da posição do ano passado em 9º. O FinTech Rankings avalia os 100 principais provedores de tecnologia financeira com base nas receitas do ano civil de 2022 provenientes de serviços financeiros e das setores de FinTech. Além disto, a Experian foi reconhecida como vencedora do IDC Fintech Top 100 Fast Track FinTech, concedido a empresas que tiveram crescimento notável ano após ano no FinTech Rankings da IDC.

"Estas homenagens refletem os incríveis esforços das pessoas que trabalham na Experian. É um grupo de pessoas que se dedica a fazer as coisas certas para nossos clientes, nutrir uma cultura de inovação e com foco incansável em traduzir os investimentos e decisões que tomamos em termos de roteiro em valor direto para os compradores de nossos aplicativos e plataforma", disse Alex Lintner, Diretor Executivo da Experian Software Solutions. "Nossas equipes são apaixonadas por entender as necessidades exclusivas de nossos clientes e sempre visam oferecer modelagem avançada e conhecimentos de dados abrangentes que acelerem o ritmo do progresso nos negócios de nossos clientes, promovam maior inclusão financeira e mitiguem o risco de formas cada vez mais sofisticadas de fraude, o que impulsiona maior satisfação do cliente e adoção de nossa tecnologia."

Uma inovação importante que ajudou a permitir modelagem e tomadas de decisão avançadas para os clientes é a premiada Experian Ascend Technology Platform™ que suporta todo o ciclo de vida de desenvolvimento de recursos e modelos personalizados para vários resultados comerciais, seja risco de crédito, marketing ou fraude. Ascend Ops™ é uma solução inovadora de implantação de modelos que ajuda clientes a migrar de modelosàprodução sem problemas em dias, em vez de meses. "Nossa tecnologia Ascend ajuda nossos clientes a acelerar o uso de análises avançadas e recursos de aprendizagem automática para reagir às mudanças nas condições do mercado, testar, aprender e obter modificações na produção de modo muito mais rápido e econômico", acrescentou Lintner.

"No programa IDC FinTech Rankings de 2023, a Experian está classificada como o 6º maior provedor mundial de soluções de tecnologia ao setor de serviços financeiros, sendo também identificada como FastTrack FinTech com base em seu movimento de ascensão na lista ano após ano", disse Marc DeCastro diretor de pesquisa da IDC. "A Experian possui a escala de proporcionar às instituições financeiras as ferramentas e soluções necessárias para permanecerem competitivas em um mercado competitivo e em rápida transformação."

Em sua 20ª edição, o IDC FinTech Rankings representa os principais provedores mundiais de hardware, software e serviços ao setor de serviços financeiros. Para ver a classificação completa, acesse https://www.idc.com/prodserv/insights/financial/fintech-rankings.

Sobre a Experian

A Experian é a empresa líder mundial em serviços de informação global. Durante os grandes momentos da vida, desde comprar uma casa ou um carro, enviar um filhoàfaculdade, até expandir um negócio ao se conectar com novos clientes, capacitamos os consumidores e nossos clientes a gerenciar seus dados com confiança. Ajudamos as pessoas a assumir o controle financeiro e acessar serviços financeiros, empresas a tomar decisões mais inteligentes e prosperar, credores a emprestar com mais responsabilidade e organizações a evitar fraudes de identidade e crimes.

Temos 22.000 pessoas atuando em 32 países e todos os dias investimos em novas tecnologias, pessoas talentosas e inovação para ajudar todos os nossos clientes a maximizar todas as oportunidades. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, estamos cotados na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e constituímos o Índice FTSE 100.

Saiba mais em www.experianplc.com ou acesse nosso centro global de conteúdo em nosso blog de notícias internacionais para saber as últimas notícias e informações do Grupo.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

