Crayon é líder no Quadrante Mágico™ de 2023 da Gartner® na categoria Serviços gerenciados de gerenciamento de ativos de software

A Crayon, líder mundial em inovação e serviços de TI, foi posicionada como líder no mais recente Quadrante Mágico para Serviços gerenciados de gerenciamento de ativos de softwarei.

“É uma honra estar posicionado no quadrante de lideranças”, disse Melissa Mulholland, CEO da Crayon. “Acreditamos que este reconhecimento incrível demonstra o profundo conhecimento e experiência de nossa equipe no fornecimento de serviços de gerenciamento de ativos de software. Adquirimos essa experiência por meio de nosso foco no cliente há mais de 20 anos, o que moldou nossa prática líder do setor para ajudar todas as empresas, independentemente do tamanho, setor ou complexidade”.

O software é um dos três principais investimentos que a maioria das empresas faz, portanto, não é de surpreender que a otimização dos custos de TI esteja no topo das agendas do alto escalão executivo. Na Crayon, nosso portfólio abrangente de serviços, combinado com a experiência internacional de mais de 420 consultores de SAM e um número ainda maior de especialistas em licenciamento, garantem que possamos atender a diferentes tipos de casos de uso, sendo capazes de atender clientes localizados em qualquer lugar do mundo e, ao mesmo tempo, cobrir uma ampla gama de editores de software.

A Crayon tem muito orgulho de estar posicionada no Quadrante Mágico da Gartner. O relatório é considerado um recurso excelente e muito útil para a tomada de decisões informadas pelas organizações ao selecionar uma parceria de serviços gerenciados de SAM.

i Gartner®: Quadrante Mágico para Serviços gerenciados de gerenciamento de ativos de software. Autoria: Yoann Bianic, Stephen White, Yolanda Harris e Jaswant Kalay. 05/09/2023.

Melanie Coffee

VP de Relações Públicas e Comunicação

[email protected]

+47 46 748648