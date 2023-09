Podcast-se: episódio apresenta trajetória de Flávia Rosário

A equipe do Podcast-se tem se dedicado a apresentar histórias e experiências de especialistas da área de comunicação, com o objetivo de ampliar o conhecimento e trazer insights para estudantes e profissionais das áreas correlatas.

O episódio lançado em 12/09/2023 com Flávia Rosário, diretora de Marketing da Cora, banco digital, que em 4 anos de operação alcançou a marca de 1 milhão de clientes e conta com cerca de 400 colaboradores, aborda sua formação acadêmica, profissional e diversos outros tópicos nos quais a CMO se especializou.

"Este episódio é uma oportunidade para desmistificar e explicar conceitos em relação à comunicação corporativa na estratégia do marketing, principalmente em relação aos 4 ou 8 Ps (Produto, Preço, Praça, Promoção) + Pessoas, Processos, Posicionamento e Performance", diz Gabriel Tripodi, produtor do podcast. "Acreditamos que é importante entender a experiência da profissional, para podermos oferecer boas dicas e orientações aos jovens que sonham em ocupar posições de destaque, isso sem falar na importância das mulheres cada dia mais ocupando cargos de gestão e liderança”, complementa Camilo Manfredi, também produtor do programa.

Durante o episódio, os ouvintes terão a oportunidade de conhecer histórias pessoais de Flávia e aprender sobre os diferentes pontos da importância dos dados e da inteligência no acompanhamento e mensuração dos resultados de marketing e comunicação.

Além disso, o episódio também aborda qual o papel do marketing/comunicação na gestão da reputação e exemplos práticos de ações com impacto direto na reputação da empresa, marcas e executivos. “Os ouvintes serão convidados a refletir sobre as pautas levantadas, até mesmo para quem ainda não atua na área”, afirma Tripodi.

O episódio com a Flávia, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especializações pela Columbia Business School e pela The Wharton School, já está disponível para audição no Site, YouTube e Spotify.

Para mais informações sobre o Podcast-se e para acessar todos os episódios anteriores, basta visitar: https://podcast-se.knewin.com/