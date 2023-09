Acidente na ERS-330 entre Tenente Portela e Miraguaí deixa dois homens feridos

Na manhã de hoje, um acidente foi registrado na ERS-330, trecho entre Tenente Portela e Miraguaí. Dois homens que estavam em um Fiat Idea saíram da pista, desceram um barranco e colidiram com árvores, resultando em ferimentos que exigiram a intervenção dos Bombeiros Voluntários e socorro de emergência do SAMU.

Um dos ocupantes do veículo ficou gravemente ferido, ficando preso às ferragens do veículo, enquanto o outro também sofreu ferimentos. Ambos foram rapidamente socorridos e encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde receberão atendimento médico para suas lesões. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas do ocorrido.