Skala entra para o hall de apoiadores da Gerando Falcões

Durante a Beauty Fair, que acontece entre 9 e 12 de setembro no Expo Center Norte em São Paulo, a Skala Cosméticos anuncia sua parceria com o ecossistema de desenvolvimento social Gerando Falcões. A colaboração integra umas das ações para o lançamento da linha de produtos “Raízes do Morro”, trazendo como foco a união entre cuidado e impacto social, além de representatividade e celebração da beleza em sua pluralidade.

A Gerando Falcões atua por meio de programas que oferecem oportunidades de educação, capacitação profissional, atividades culturais e esportivas, além de incentivar o empreendedorismo local e protagonismo. No sábado (09/09) a organização, realizará uma roda de bate-papos compartilhando a jornada desse ecossistema de desenvolvimento social e como ele tem mudado vidas nas favelas sob a sua perspectiva atuando dentro da ONG.

A colaboração da ONG com a marca busca trazer uma oportunidade aos consumidores de se engajar com a transformação social que promovem através de suas ações, que representam uma conexão direta entre beleza e renovação. Além disso, parte da venda líquida dos produtos da linha “Raízes do Morro” será revertida para a Gerando Falcões.

"Essa parceria ressalta a beleza como reflexo da resiliência e da autenticidade que encontramos nas quebradas brasileiras. Ao unir forças com a Gerando Falcões, criamos um movimento que eleva a estética a um patamar mais significativo", explica Bruna Veneziano, Diretora de Marketing da Skala Cosméticos.

"Na Gerando Falcões, acreditamos no poder de cada história individual e buscamos fomentar o protagonismo das pessoas que vivem em favelas de todo o país, criando um impacto social positivo e sustentável", conta Juliana Plaster, responsável pela área de Desenvolvimento e Parcerias da Gerando Falcões.



O desenvolvimento da linha Raízes do Morro

Para garantir que a linha Raízes do Morro refletisse as necessidades e aspirações das favelas brasileiras, Skala Cosméticos adotou uma abordagem colaborativa. Com ajuda do produtor de conteúdo digital Caio (@pretitudes), a marca convidou moradores de diversas favelas do país para debaterem insights sobre suas expectativas e o que desejavam em relação a produtos, como a importância de cabelos nutridos e fortalecidos, além de como imaginavam sua comunicação visual, como cores e linhas que remetessem ao propósito.

Após sugestões e debates com os voluntários, o nome da linha foi escolhido como uma homenagem ao vínculo que as favelas têm com suas histórias, tradições e a autenticidade. "O processo criativo foi enriquecido pelas vozes autênticas daqueles que entendem verdadeiramente as demandas do público periférico. Celebrando as histórias e a cultura das quebradas, os produtos nasceram do público da periferia, pensados por consumidores que conhecem a marca", explica Bruna Veneziano.

Além dos voluntários, a Skala também teve auxílio do Instituto Givaudan para obter uma perspectiva mais profunda das preferências e valores dos consumidores, com um grupo que envolveu usuários dos produtos Skala e mulheres da comunidade Jaguaré, onde a Givaudan realiza atividades comunitárias. Essa colaboração ampliou o entendimento das preferências olfativas, hábitos de consumo, rotinas e valores das voluntárias.





No mercado há mais de 30 anos, a Skala é conhecida pela comercialização de cremes de tratamento para cabelo em embalagens de um quilo. Atualmente, a marca exporta para mais de 40 países ao redor do mundo.



Consciente de sua responsabilidade social e ambiental, e que tais hábitos e atitudes melhoram a qualidade de vida, ajudando também a humanidade e o planeta, desde julho de 2018 a Skala se tornou uma marca 100% vegana, cruelty free e que utiliza ingredientes de origem vegetal.

