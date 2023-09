Homem desaparecido em Tenente Portela é encontrado em bom estado de saúde

A Polícia Civil de Tenente Portela anunciou na tarde desta sexta-feira, 1º de setembro, que encontrou Bruno dos Santos Pessoto, de 24 anos, que estava desaparecido desde às 23h45 de quarta-feira, 30 de agosto. O desfecho positivo ocorreu graças à colaboração de um cidadão que viu a divulgação na imprensa e informou às autoridades policiais a localização do veículo VW Polo em que Bruno se encontrava.

Bruno foi encontrado no interior do veículo, que estava em Lajeado Felisbino, uma localidade de Tenente Portela. Apesar de estar em bom estado de saúde física, ele apresentava sinais de abalo psicológico devido às circunstâncias do desaparecimento.

A rápida ação das autoridades e a colaboração da comunidade contribuíram para o desfecho positivo desse caso.

