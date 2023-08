Maior insegurança no Brasil aumenta busca por seguro celular

A incidência crescente de roubos e furtos de celulares tem se tornado uma preocupação alarmante para a população. Estado de São Paulo registrou 3.486 roubos ou furtos de celulares durante o Carnaval deste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A cada dia, mais pessoas são vítimas desses crimes, o que gera uma sensação de insegurança entre os usuários de smartphones. Diante desse cenário existe a busca por soluções confiáveis para proteger os aparelhos, o que abriu espaço para empresas oferecerem alternativas que visam atender essa demanda crescente.

A sócia-diretora da Assegurou, Simone Macedo, expressou seu entusiasmo ao apresentar a solução encontrada para lidar com esse desafio crescente, o Seguro Celular Online, em parceria com a seguradora Zurich. "O objetivo dessa iniciativa é proporcionar segurança aos usuários de smartphones, oferecendo-lhes uma forma de proteger seus dispositivos contra roubos e furtos".

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, basta acessar sua plataforma de seguros de confiança, fornecer algumas informações básicas sobre seu dispositivo e selecionar a cobertura que melhor atenda às necessidades individuais. As coberturas contra roubos e furtos qualificados, permitem que os usuários utilizem seus aparelhos com maior segurança.

O seguro celular, uma vez que a insegurança gerada pelos frequentes casos de roubos e furtos de celulares afeta diretamente o cotidiano das pessoas, existe para atender aos sinistros. Além da perda material do dispositivo, os usuários também sofrem com a exposição de dados pessoais e informações sensíveis que podem ser utilizadas indevidamente pelos criminosos. Portanto, contar com uma proteção adequada é essencial para minimizar esses impactos negativos.

No entanto, é importante ressaltar que a proteção oferecida pelo seguro não exclui a importância de medidas preventivas por parte dos usuários. É fundamental estar atento ao ambiente em que se utiliza o smartphone, evitar locais de risco, manter o aparelho sempre à vista e protegido por senhas, além de realizar o backup periódico dos dados armazenados.

Em suma, o aumento da insegurança no que diz respeito ao roubo e furto de celulares impulsionou a demanda por soluções para esses problemas. O Seguro Celular Online, surge como uma resposta prática e acessível a esse desafio. Essa iniciativa representa um passo no sentido de garantir a proteção dos cidadãos e seus bens diante das adversidades do mundo digital.