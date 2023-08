Prisão por tráfico de drogas e posse de dinheiro falso em Sarandi

Na madrugada desta segunda-feira, 7, uma equipe da Força Tática da Brigada Militar estava em patrulhamento tático motorizado no município de Sarandi quando avistaram dois indivíduos em uma área suspeita, conhecida como possível ponto de tráfico de drogas.

Ao realizar a voz de abordagem, os dois indivíduos decidiram fugir. Os policiais conseguiram interceptar um deles, mas o outro conseguiu escapar e não foi localizado posteriormente.

Durante as buscas no local, foram encontrados um tablete de maconha pesando 124 gramas, além de vinte e quatro porções fracionadas de cocaína. Além disso, a equipe apreendeu a quantia de R$ 1.800, que, ao ser verificada, foi constatado serem notas falsas. Três aparelhos celulares também foram encontrados, sendo que um deles estava registrado como furtado ou roubado.

Diante das evidências, o homem de 23 anos foi preso em flagrante pelas autoridades policiais. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Carazinho, onde será lavrado o procedimento de prisão em flagrante delito.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província