Empresa global chega ao Brasil para atender demanda crescente por IA

A Databricks anuncia a expansão das operações no Brasil com a abertura de um escritório em São Paulo. A movimentação visa fortalecer o ecossistema de inovação da companhia na América Latina, por meio de um suporte ainda mais próximo a cada cliente e parceiro. A empresa tem planos de continuar investindo no mercado local e espera ampliar o quadro de colaboradores em 50% até o final do ano fiscal.

Depois de ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em receita no último ano fiscal, a expansão da Databricks visa atender à crescente demanda de companhias brasileiras que buscam alavancar o uso de dados e IA para agregar mais valor aos negócios. Com o aumento da popularidade dos modelos de linguagem em grande escala (do inglês Large Language Models - LLMs), o mundo passou a reconhecer o vasto potencial da inteligência artificial. Nesse contexto, as melhorias dos modelos e os novos produtos no mercado incentivam o mercado a priorizar estratégias de dados e IA. Nessa linha, a Databricks recentemente comunicou a aquisição da MosaicML, plataforma líder em IA generativa, com uma visão compartilhada de permitir que os clientes construam, mantenham e protejam modelos de IA generativa com dados proprietários.

A Databricks conta com mais de 20 escritórios e 5.500 funcionários ao redor do mundo. A companhia atende mais de 10 mil clientes globalmente, incluindo líderes de diversos setores como Adobe, Atlassian, Condé Nast e Shell. A plataforma Lakehouse, desenvolvida pela Databricks, é capaz de unificar dados, analytics e Inteligência Artificial, e a solução funciona em todas as principais nuvens, incluindo AWS, Azure e Google Cloud.

"Estamos orgulhosos de celebrar a expansão da Databricks no Brasil, local estratégico para nossas operações na América Latina", afirma o VP de vendas da companhia na América Latina, Marcelo Souza. "O novo escritório é um grande marco para nossa presença na região, e estamos animados para ampliar a equipe local e trabalhar próximos aos clientes em toda a região para ajudá-los a otimizar suas operações de negócios por meio do uso estratégico de dados e IA".

Escritório em São Paulo apoiará base de clientes locais e equipe em crescimento

Localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, o escritório de São Paulo visa fortalecer as operações da Databricks no País, e a empresa pretende continuar investindo no mercado Latinoamericano. A equipe local em expansão se concentrará no desenvolvimento de negócios, field engineering, professional services e marketing, à medida que a companhia continua apoiando o crescimento dos negócios dos clientes em toda a região.

??A empresa já trabalha com companhias brasileiras orientadas por dados, como o iFood, o PicPay e o Bradesco. Na parceria com o Bradesco, a plataforma Databricks Lakehouse permitiu entregar produtos de dados para vários workloads de negócios com consistência e um time-to-market notável em Open Finance. Com mais de 180 casos de uso de analytics e IA na ferramenta da Databricks, o banco reduziu o tempo de desenvolvimento de novos aplicativos de dois dias para menos de duas horas.

Amplificando a inovação em dados e IA por meio de eventos mundiais - incluindo o Brasil

Em junho deste ano, a Databricks organizou o Data + AI Summit em São Francisco, um evento global promovido anualmente pela companhia com foco em profissionais de dados. O evento, que teve os ingressos esgotados, reuniu clientes, parceiros e especialistas do setor para aprender sobre LLMs, inovações recentes de produtos da Databricks e novas contribuições para a comunidade de código aberto. Na ocasião, especialistas e empresas pioneiras como a JetBlue, a JP Morgan Chase and Co. e a Rivian dividiram as melhores práticas e conhecimentos sobre a sua jornada de dados.

Pela primeira vez na história, a Databricks trará o Data + AI Summit para o Brasil. Em 29 de agosto, a companhia sediará o Data + AI World Tour São Paulo, no Tivoli Mofarrej, que contará com palestras instigantes do cofundador da Databricks, Arsalan Tavakoli, demonstrações de produtos e histórias de sucesso de clientes de líderes do Banco Bradesco, PicPay, Santander Brasil, iFood e muito mais.