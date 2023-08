A Tigo Energy fornece sistema Predict+ à EDF Renewables Israel

A Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), líder fornecedora de soluções inteligentes de energia solar e armazenamento, anunciou hoje a expansão da colaboração da empresa com EDF Renewables Israel, parte do Grupo EDF e uma importante desenvolvedora e operadora de energia renovável, para maximizar o desempenho de fazendas solares em Israel usando a tecnologia Tigo Predict+ . Como parte da plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), a tecnologia Tigo Predict+ permite que a EDF Renewables integre diversos conjuntos de dados para produzir modelos de previsão altamente precisos e personalizáveis

A tecnologia Predict+ permite funções financeiras cruciais para a EDF Renewables, tais como:

Previsão e modelagem precisa dos dados do medidor de energia para permitir decisões de negociação de energia, incluindo previsões precisas de consumo dos consumidores da EDF Renewables Israel no dia seguinte e a longo prazo;

Gerenciamento de informações de mercado sobre demanda, oferta renovável e preços de serviços públicos no mercado de energia israelense;

Realização de análises de lucratividade de alta resolução usando receitas previstas e reais de clientes finais, além de uma integração em nível de API com sistemas de cobrança para dados de consumo de clientes finais e faturamento; e

Produção de dados de relatórios precisos, consistentes e em conformidade com as regulamentações para o operador da rede israelense, Noga.

“Estamos animados em expandir nossos negócios de energias renováveis e de armazenamento, fornecendo eletricidade diretamente aos consumidores finais. O Predict+ tem uma ótima reputação no setor, sendo confiável para produtores independentes de energia e fornecedores virtuais”, disse Ayalon Vaniche, diretor-executivo da EDF Renewables Israel.

O Tigo Predict+ oferece visibilidade de alta fidelidade sobre o desempenho de sistemas de energia solar e eólica por meio de previsões precisas, informações de mercado, análise de lucratividade e funções de regulamentação. O Predict+ faz parte da plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), uma plataforma digital abrangente concebida para otimizar o planejamento, instalação, comissionamento, monitoramento e manutenção de instalações solares, desde sistemas residenciais individuais até parques solares comerciais, industriais e em escala de concessionárias. A Tigo EI oferece ferramentas para reduzir custos operacionais e de manutenção, aumentar o desempenho e a receita do sistema e melhorar a experiência do usuário para instaladores e proprietários de ativos. O Tigo Predict+ é o primeiro produto da Foresight Energy, Ltd. lançado sob a marca Tigo desde a aquisição da empresa no início de 2023.

“Com o Predict+, a EDF Renewables agora tem o poder de previsão confiável e autossuficiente, além de um modelo personalizável impulsionado por software para maximizar o valor dos ativos solares”, disse Zvi Alon, presidente e CEO da Tigo Energy, Inc. “Esperamos continuar nosso trabalho com a EDF Renewables para otimizar o negócio de fornecimento virtual da empresa e fortalecer sua posição como líder no setor de concessionárias de energia.”

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é uma líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de concessionárias. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Módulo de Eletrônica de Potência de Nível de Módulo) e otimizadores solares com capacidades inteligentes baseadas na nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido obrigatório no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado solar residencial com armazenamento. Para mais informações, visite www.tigoenergy.com.

