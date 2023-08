PRF prende traficante com 50 quilos de maconha e skunk na BR 386 em Sarandi

Na tarde desta terça-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um homem que estava transportando maconha e skunk em um veículo Astra na BR 386, em Sarandi.

Durante uma operação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram o veículo, que estava estacionado no acostamento, e encontraram o motorista sozinho no interior do carro.

Após uma busca minuciosa no porta-malas, os policiais descobriram dezenas de tabletes de maconha e sacos de skunk, uma droga derivada da planta cannabis sativa, com alto teor de THC. Ao todo, foram apreendidos 34 quilos de maconha e 16 quilos de skunk, que, após serem fracionados e vendidos, poderiam render mais de 300 mil reais aos traficantes.

O suspeito, um homem de 27 anos, natural do Paraná, já possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma, receptação e violência doméstica.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à delegacia para o registro do flagrante, juntamente com a droga apreendida. A ação representa um importante golpe contra o tráfico de entorpecentes na região.

