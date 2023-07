Flamengo de São Pedro estreia na terceira participação na elite do futebol feminino do Rio Grande do Sul

Neste próximo domingo, a equipe do Flamengo de São Pedro, pertencente ao projeto Gurias do Yucumã, fará sua estreia na elite do futebol feminino do Rio Grande do Sul. O time será comandado pelo treinador Tiago Rodrigues e jogará em casa, no Estádio do Mirgauaí, em Tenente Portela, às 15 horas, contra o Cruzeiro de Cachoeirinha.

Participantes do Gauchão feminino deste ano

O Gauchão feminino será disputado por dez clubes. São eles: E.C. Cruzeiro (Cachoeirinha), E.C. Flamengo (Tenente Portela), E.C. Juventude (Caxias Do Sul), Elite C.D. (Santo Ângelo), Futebol Com Vida Saf (Viamão), Grêmio (Porto Alegre), Guarany F.C. (Bagé), S.E.R.C. Brasil (Farroupilha), S.C. Internacional (Porto Alegre) e Vidal Pro F.C. (Porto Alegre). Grêmio e Internacional entrarão na competição apenas na segunda fase.

Formato do campeonato

A primeira fase será disputada em turno único, e as partidas ocorrerão dentro dos grupos. As quatro melhores equipes de cada grupo se classificarão para a segunda fase.

Desempenho anterior do Flamengo no Gauchão feminino

Esta será a terceira participação consecutiva do Flamengo na competição. Em 2021, a equipe chegou até as semifinais, sendo eliminada pelo Grêmio, mas conquistou o título do interior ao vencer o Brasil de Farroupilha. No ano seguinte, em 2022, o time avançou na primeira fase com a melhor campanha, mas ficou em quinto lugar na segunda fase e foi eliminado antes das semifinais.

