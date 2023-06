Queda populacional atinge a maioria dos municípios da região

Na Região Celeiro, um cenário preocupante tem se estabelecido nos últimos anos, com a queda populacional afetando a maioria dos municípios. Dados do Censo Demográfico, divulgados essa semana pelo IBGE mostram várias localidades registrando diminuição significativa no número de habitantes. Os dados mostram que a Região Celeiro tem 135.755 moradores, quando em 2010 eram 141.502, ou seja, a região perdeu quase 6 mil habitantes nos últimos 12 anos.

Entre os municípios que apresentaram queda populacional, destaca-se Coronel Bicaco, que vivenciou uma das reduções mais expressivas. Em 2010, o município contava com uma população de 7.748 habitantes, porém, no Censo de 2022, esse número despencou para 6.144, representando uma perda de 1.604 habitantes, ou seja, uma redução de 20,7%.

Outro município que também enfrenta um declínio populacional é Tiradentes do Sul. Nessa localidade, a população diminuiu em 20,62% em relação ao Censo de 2010, passando de 6.457 habitantes para 5.129.

Além desses casos, outras cidades da região também registraram quedas em suas populações. Redentora, por exemplo, viu seu número de habitantes diminuir de 10.135 para 9.738, representando uma queda de 3,92% no período analisado.

No entanto, nem todos os municípios enfrentaram essa tendência decrescente. Tenente Portela, por exemplo, teve um aumento populacional de 5,67%, alcançando a marca de 14.497 habitantes. O município de Barra do Guarita também registrou um crescimento de 2,33%, totalizando agora 3.161 habitantes.

Apesar dessas exceções, é notório que a maioria dos municípios da região tem enfrentado desafios em relação ao seu desenvolvimento demográfico. Essas mudanças populacionais podem ter diversas causas, como a migração de pessoas para centros urbanos maiores, o envelhecimento da população e a falta de oportunidades de trabalho local.

As consequências desse declínio populacional são amplas, afetando áreas como a economia local, a prestação de serviços públicos e até mesmo a representatividade política. A queda populacional atinge também os recursos que são recebidos pelos municípios através do Fundo de Participação dos Municípios que é distribuído de acordo o número de habitante. No cenário atual, uma vez que os recursos eram distribuídos pelas estimativas do IBGE, apenas Redentora vai absorver uma perda de recursos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira (28) uma lei que impede a redução imediata de repasses por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) a cidades que registraram perdas populacionais no Censo, produzido pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).

Aos municípios com perda populacional, a norma estabelece um período de transição para a perda de repasses, que ocorrerá nos 10 anos seguintes à publicação do Censo.

