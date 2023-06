Assembleia decide mudar o nome do Hospital de Caridade de Ijuí para Hospital de Clínicas de Ijuí após 89 anos

Em uma assembleia realizada ontem em Ijuí, ficou decidida a mudança de nome do Hospital de Caridade de Ijuí para Hospital de Clínicas de Ijuí. A proposta recebeu amplo apoio, com 363 votos a favor da alteração, enquanto apenas 15 pessoas foram contrárias à mudança, optando pela manutenção do nome que a instituição carregava há 89 anos. É importante ressaltar que essa alteração afeta apenas o nome fantasia do hospital, sendo que a razão social da entidade permanecerá como Associação Hospital de Caridade de Ijuí.

A sugestão de alteração partiu da empresa de marketing responsável pelos serviços prestados à entidade hospitalar. Essa mudança surgiu após uma análise de mercado e tem como objetivo alinhar o nome do hospital com as tendências adotadas por outras entidades hospitalares do Brasil. De acordo com o diretor de marketing, Ricardo Santiago, o termo "Caridade" está associado ao assistencialismo e remete às antigas santas casas, conceitos que são considerados ultrapassados nos dias atuais.

Com a mudança para Hospital de Clínicas de Ijuí, a instituição busca transmitir uma imagem mais moderna e alinhada com o atual contexto da saúde. A nova denominação reflete a evolução dos serviços oferecidos, destacando a ênfase no atendimento clínico e nos avanços tecnológicos disponíveis no hospital.

A alteração do nome, embora tenha gerado algum debate, foi respaldada pela ampla maioria dos participantes da assembleia, refletindo a necessidade de adaptação e inovação no setor hospitalar. O Hospital de Clínicas de Ijuí continuará cumprindo sua missão de oferecer serviços de qualidade à população, mantendo-se como uma instituição referência na região.

