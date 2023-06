Jetimob integra ChatGPT em sua plataforma imobiliária

O ChatGPT é a sigla para Generative Pre-Trained Transformer, um assistente virtual desenvolvido pela OpenAI, lançado em novembro de 2022. Um protótipo que despertou a atenção de milhares de pessoas pela precisão e detalhamento de informações, gerando fãs e críticos ao redor do mundo. Atualmente, essa inteligência artificial já está na sua quarta atualização, promovida no dia 15 de março de 2023, para os usuários do ChatGPT Plus, versão GPT-4.

A utilização dessa tecnologia, apesar da função principal ser de um chatbot, é considerada versátil. Por exemplo, é permitido solicitar a escrita e depuração de programas de computador, responder perguntas, criar descrições, utilizá-lo como um auxiliar de insights em processos criativos, gerar conteúdo, otimizar palavras-chave, criar legendas para as redes sociais, entre outros.

Dessa forma, esses conteúdos solicitados ao ChatGPT só são entregues aos usuários devido aos dados de treinamento dessa IA, que incluem páginas de manual e informações, já presentes na internet, junto a uma linguagem de programação de alto nível, denominada como Python.

Como o ChatGPT está transformando o mercado imobiliário

É imprescindível que o mundo dos negócios, no que se refere a todo o processo que envolve construção, compra, venda ou locação de imóveis, em algum momento será impactado e receberá apoio de um dispositivo tecnológico. “Desde a forma como os imóveis são construídos até a maneira como são divulgados, os avanços tecnológicos imperam, ou pelo menos deveriam imperar”, afirma Eduarda Tolentino, sócia-presidente da conselho da BRZ Empreendimentos em seu relato à Exame.

Dessa maneira, o ChatGPT no mercado imobiliário está de forma acelerada promovendo transformações na rotina profissional de corretores, corretoras e imobiliárias no Brasil. Esse avanço possibilita que profissionais sejam auxiliados nas respostas frequentes, enviadas para o seu negócio imobiliário, fornecendo as informações certas sobre sua empresa, produtos e serviços. Além de contribuir para o marketing automatizado dos corretores(as) autônomos, das imobiliárias e construtoras, essa IA auxilia na programação, prevendo possíveis bugs, fornecendo sugestões de códigos e análise de dados para qualificar a experiência do cliente.

A partir disso, o ChatGPT foi e ainda é motivo para refletir sobre o futuro de diversas profissões. Principalmente aos profissionais que estão no mercado imobiliário, pois quando bem utilizado, essa inteligência torna-se algo impressionante. Sendo assim, Andres Asion, corretor do Miami Real Estate Group, em uma entrevista à CNN, afirmou “estou usando há mais de um mês e não consigo me lembrar da última vez que algo me impressionou tanto”, disse.

Jetimob integra o ChatGPT

Fundada em 2015, a Jetimob está em fase final de testes para a integração do ChatGPT com sua plataforma, sendo pioneira no mercado imobiliário com esse recurso no Brasil. A funcionalidade por ChatGPT está vinculada ao módulo de imóveis, dentro do sistema Jetimob, no campo específico de descrição do imóvel.

No momento do cadastro ou edição de um imóvel, o usuário terá acesso na área de descrição, a possibilidade de utilizar o ChatGPT para auxiliá-lo. Ou seja, dentro do sistema serão captadas todas as informações cadastradas do imóvel como comodidades, infraestrutura, características, entre outros. Com essas informações, a funcionalidade permite a criação de algumas particularidades.

O usuário pode optar pelo tipo de linguagem que deseja na descrição. Sendo mais informal, formal, publicitária e entre outros, deixando o copy o mais direcionado possível ao objetivo que o cliente busca. Basicamente, é possível optar pelos dados a serem colocados, e assim o ChatGPT automaticamente insere as informações no texto referente a descrição para o imóvel. “Essas demais informações que estão sendo apresentadas na descrição, realizada pelo ChatGPT, são parametrizáveis perante o cliente. Tem muito cliente que não gosta de exibir o valor, por exemplo, então deixamos como opção para marcar dentro do sistema, exatamente as informações que ele preferir incluir no texto” afirma Nícolas Karow, Product Manager da Jetimob.

Outro fator é a possibilidade de edição dentro da plataforma Jetimob, após o primeiro resultado fornecido pelo ChatGPT, no qual o usuário tem a liberdade de realizar edições no texto já pronto. Para Diego Godoy, cliente da Jetimob, sócio-fundador da Bravier Imóveis e voluntário para experimentar essa nova funcionalidade, afirma que “nossa empresa conseguiu ter mais dinamismo, permitir que o corretor fizesse outras funções, além do foco em um texto criativo”, finaliza.

A Jetimob acredita que a utilização da inteligência artificial em seu sistema, contribuirá para que os processos de descrições estejam mais completos, rápidos e objetivos. Esse é o primeiro passo para a inserção da IA na plataforma imobiliária, de muitas outras iniciativas que serão disponibilizadas aos usuários.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.jetimob.com/