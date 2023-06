Comitiva de Tenente Portela conquista instalação de seccional da OAB na comarca

Após a reunião no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a comitiva de Tenente Portela obteve uma importante conquista para o meio jurídico regional. Aproveitando a presença do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, na ocasião, foi decidido que uma seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) será instalada na comarca de Tenente Portela.

A decisão foi tomada durante a reunião em que Lamachia se encontrou com os representantes da comitiva, incluindo os advogados Jerônimo dos Santos, conselheiro da OAB em Tenente Portela, Taina Splendor, secretária da seccional de Três Passos, e Diego Thorstemberg. O pleito da instalação da seccional de Tenente Portela será discutido na próxima reunião do conselho da OAB/RS, porém, as chances de concretização dessa conquista são bastante favoráveis.

Em conversas anteriores entre Lamachia e os advogados mencionados, o presidente já havia indicado a possibilidade de abertura da entidade em Tenente Portela. Agora, essa possibilidade está se aproximando cada vez mais de se tornar uma realidade.

A instalação de uma seccional da OAB em Tenente Portela é uma vitória significativa para a comunidade jurídica local. Essa conquista proporcionará uma maior representatividade e apoio aos advogados da região, bem como fortalecerá o acesso à justiça e o desenvolvimento do meio jurídico na comarca.

A expectativa é que a decisão seja aprovada pelo conselho da OAB/RS, considerando a relevância e o apoio demonstrados pela comitiva de Tenente Portela. Essa conquista será um marco importante para a região, proporcionando maior apoio e suporte aos advogados locais, além de promover o fortalecimento do sistema judiciário na comarca.

A instalação de uma seccional da OAB em Tenente Portela é um passo significativo para garantir uma maior representatividade e atuação da Ordem na região, fortalecendo os vínculos entre os profissionais do direito e promovendo a defesa dos interesses da comunidade jurídica e da população em geral.

A comunidade jurídica de Tenente Portela aguarda com entusiasmo e otimismo a concretização dessa importante conquista, que trará benefícios significativos para a advocacia local e contribuirá para a efetivação dos direitos e da justiça na região.

