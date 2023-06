A pesquisa Spot by NetApp destaca a importância de CloudOps em toda a empresa e identifica os principais desafios para as equipes de nuvem alcançarem o sucesso

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados e liderada pela nuvem, lançou hoje seu Relatório State of CloudOps de 2023, uma pesquisa anual que explora o estado atual de CloudOps e como os tomadores de decisão de TI se sentem sobre as formas como as respectivas organizações estão trabalhando para otimizar seus ambientes. O relatório constatou que apenas 33% dos executivos estão “muito confiantes” na capacidade de operar em um ambiente de nuvem pública, um aumento em relação a 2022, quando apenas 21% relataram sentir-se muito confiantes.

“As operações em nuvem são essenciais para obter os benefícios da nuvem para infraestrutura e aplicações”, disse Haiyan Song, Vice-presidente Executivo e Gerente Geral de CloudOps da NetApp. “Esta pesquisa demonstra que, embora as organizações enfrentem desafios nas operações em nuvem, elas também reconhecem a importância de investimentos em áreas como automação e FinOps para superar esses desafios”.

Principais constatações do relatório State of CloudOps de 2023 da Spot by NetApp:

As operações em nuvem continuam sendo uma dificuldade para as equipes de TI

64% dos tomadores de decisão de TI continuam vendo a segurança e a conformidade como o principal desafio das operações de nuvem, seguido pelo gerenciamento de custos, que foi citado como o principal desafio por 60% dos entrevistados.

As maiores áreas de foco para melhorar as operações em nuvem continuam sendo o gerenciamento de custos e a segurança, de acordo com 66% dos executivos de tecnologia.

A automação é a chave para o sucesso nas operações em nuvem

A pesquisa revela que 82% dos entrevistados acreditam que a automação da nuvem é fundamental para otimizar as operações de nuvem e o ROI.

95% dos entrevistados já incorporaram alguma automação em suas operações em nuvem e 88% planejam aumentar a automação de operações em nuvem em 2023.

Equipes corporativas estão adotando FinOps

Apesar da maioria dos executivos de tecnologia (96%) concordar que FinOps é importante para a estratégia de nuvem, apenas 9% têm uma prática de FinOps desenvolvida. Esses números permanecem bastante consistentes com as constatações da pesquisa de 2022.

Os maiores desafios de FinOps incluem a redução dos custos de nuvem (50%) e a previsão de gastos com nuvem (47%). Apenas 19% dos entrevistados relataram que conseguiram aproveitar ao máximo as opções de compra de nuvem com desconto.

“O relatório State of CloudOps de 2023 da Spot by NetApp é interessante porque mostra que o gerenciamento de custos da nuvem não é apenas um processo independente, mas está intimamente ligado ao gerenciamento de recursos, conformidade e segurança”, comentou Hyoun Park, Analista-Chefe da Amalgam Insights. “Não é possível simplesmente olhar para os custos da nuvem no vácuo sem defender o gerenciamento holístico da nuvem. À medida que as empresas buscam gerenciar os custos da nuvem, o grande volume e a variedade de componentes de serviços de custo da nuvem levam as empresasàautomatização, pois otimizam e racionalizam totalmente os recursos da nuvem para atender às necessidades dos negócios”.

Conforme as organizações continuam adotando a nuvem pública, o Spot by NetApp permite que elas melhorem e automatizem suas operações de nuvem, ajudando a controlar custos, melhorar a segurança, otimizar recursos e fornecer serviços superiores em ambientes de nuvem.

Metodologia

O relatório State of CloudOps de 2023, patrocinado pela Spot by NetApp e conduzido pela Dimensional Research, examina o estado atual de CloudOps para grandes equipes corporativas, focando principalmente em atividades operacionais, de pessoal e expertise, automação e FinOps. Esse relatório é baseado em uma pesquisa online com 310 tomadores de decisões de TI baseados nos EUA em funções de operações ou aplicações que são responsáveis por investimentos em infraestrutura de nuvem pública em empresas com 500 ou mais funcionários.

Para saber mais e acessar o relatório completo, visite https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/86541-report-2023-state-of-cloud-ops.pdf.

