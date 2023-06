Lumu reforça estratégia de canais para ampliar em 125% rede de parceiros no país

A Lumu Technologies, empresa de cibersegurança criadora do modelo Continuous Compromise Assessment™, que permite às organizações medir os comprometimentos da segurança em tempo real, anunciou o reforço de sua estratégia de canais no Brasil. A companhia, que aumentou em 225% sua participação no mercado brasileiro neste ano em comparação com o mesmo período de 2022, espera ampliar em 125% a rede de parceiros para atender à crescente necessidade das empresas identificarem ameaças e isolarem instâncias confirmadas de comprometimento no país.

A mais recente parceira estratégica da Lumu é a Minsait, líder em transformação digital e Tecnologia da Informação da global Indra. Por meio do acordo, a empresa poderá ofertar a seus clientes o Continuous Compromise Assessment™, solução baseada em nuvem que coleta e padroniza metadados de toda a rede para, em seguida, aplicar Inteligência Artificial, a fim de correlacionar ameaças dessas fontes de dados suspeitas e isolar pontos confirmados de comprometimento.

De acordo com German Patiño, vice-presidente de vendas da Lumu Technologies para a América Latina, a aliança tem potencial de expandir substancialmente a presença da empresa no Brasil. "Desde o início de sua operação no país, a Lumu vem ampliando ano a ano sua participação no mercado nacional. A complexidade cada vez maior do segmento de cibersegurança demanda soluções capazes de identificar ciberataques em tempo real, mudando o conceito de segurança convencional, assumindo assim que a rede já está comprometida e que o contrário é que deve ser comprovado”, afirma.

“A importância da proteção contra ataques cibernéticos é evidente, uma vez que essas ocorrências podem resultar em danos financeiros, violação de privacidade, perda de dados sensíveis e até mesmo comprometimento da reputação das empresas. Com a ajuda de Inteligência Artificial e machine learning, as soluções da Lumu oferecem o que há de mais avançado para seus clientes”, finaliza Patiño.

Na visão de Carlos Eduardo Chicaroni, Gerente Sênior de Cibersegurança da Minsait, “por meio da parceria, a Minsait torna seu portfólio mais robusto para atender seus clientes no Brasil, um dos maiores alvos de ataques cibernéticos do mundo. O investimento em segurança por parte das empresas brasileiras tem sido cada vez maior e, consequentemente, a demanda por novas tecnologias e soluções aumentou expressivamente. A complementariedade de oferta que a parceria aporta à Minsait ajudará empresas dos mais variados portes e segmentos de mercado a traçar e executar com êxito sua jornada de cibersegurança”.